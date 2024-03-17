Путин сказал, что был согласен обменять Навального

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции перед сотрудниками своего предвыборного штаба заявил, что был согласен на обмен Алексея Навального (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
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