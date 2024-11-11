Сергунина подвела итоги серии московских конкурсов «Дизайн-цех»

В столице подвели итоги серии конкурсов «Дизайн-цех», которые проходили в течение 2024 года. В рамках этих мероприятий было проведено три этапа, в которых приняли участие 360 специалистов в области дизайна, изобразительного искусства, маркетинга и студенты профильных вузов.