Сергунина подвела итоги серии московских конкурсов «Дизайн-цех»

В столице подвели итоги серии конкурсов «Дизайн-цех», которые проходили в течение 2024 года. В рамках этих мероприятий было проведено три этапа, в которых приняли участие 360 специалистов в области дизайна, изобразительного искусства, маркетинга и студенты профильных вузов.
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