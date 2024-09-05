На раскопках в Турции найдена могильная табличка -"талисман" византийской эпохи

В ходе археологических работ, проводимых в замке Силифке в Мерсине, который являлся местом непрерывного поселения с римского периода до ХХ века, была обнаружена «талисманная могильная табличка», которая, как считается, была изготовлена в византийский период для защиты здания или могилы от зла.