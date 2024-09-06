Оторвало голову. Киев отправил в Швецию 15 грузовиков с мертвецами

Последствия удара по учебному центру в Полтаве. Удар по военному институту связи в Полтаве и центру подготовки специалистов радиоэлектронной борьбы и средств слежения начинает обрастать новыми подробностями.
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Комментарии
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А Кудасов
Откуда там в швециях взялись специалисты по системам дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Они где и когда последний раз воевали? Разрабатывать им можно, а опробовать? Мне даже за украинцев стыдно как за бывших: что же мы такие беспомощные. Я и про наших в первую очередь: в курской области так облажались, налёты на (!) Москву и и другие центры в глубине страны, СВО по продолжительности сравняется скоро со II МВ и это при наличии такого жирного генералитета в одной из богатейших стран.
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