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Блинкен планирует обсудить в Китае действия России на Украине

Блинкен планирует обсудить в Китае действия России на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в понедельник, 19 декабря, заявил, что его шеф Энтони Блинкен во время своего визита в Китай намерен обсудить проводимую Россией специальную военную операцию, – сообщают СМИ.

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