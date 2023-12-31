ВСУ нанесли артиллерийские удары по Донецку

ДОНЕЦК, 31 декабря, ФедералПресс. В ночь с субботы на воскресенье ВСУ обстреляли Донецк. Как сообщает телеграм-канал правительства региона, по городу выпущено более 15 снарядов калибра 155 мм, в том числе с кассетными боеприпасами.
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