ВСУ нанесли артиллерийские удары по Донецку

ДОНЕЦК, 31 декабря, ФедералПресс. В ночь с субботы на воскресенье ВСУ обстреляли Донецк. Как сообщает телеграм-канал правительства региона, по городу выпущено более 15 снарядов калибра 155 мм, в том числе с кассетными боеприпасами.