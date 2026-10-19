Отопление подано в 93 % многоквартирных домов Липецка, в 192 домах работы ещё продолжаются. Если в квартире нет тепла или прогрев неравномерный, нужно обратиться в управляющую компанию.
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