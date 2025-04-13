Действующий победитель Дакара попал в больницу после инцидента на Бахе Иордания

Действующий победитель Дакара попал в тяжелую аварию и доставлен в больницуDakarПобедитель Дакара-2025 в зачете внедорожников Язи Аль-Раджи попал в больницу после инцидента на заключительном спецучастке Бахи Иордания.
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