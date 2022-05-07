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Русские солдаты задержали мародёров под Херсоном

Русские солдаты задержали мародёров под Херсоном

Сотрудники Росгвардии провели в Херсонской области операцию по задержанию местных жителей, замеченных в грабеже и в глумлении над телами русских солдат, погибших в ходе боевых действий с украинскими вооружёнными формированиями, передаёт РИА Новости.

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