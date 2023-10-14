Приглашает ´Золотой шлягер´.

Международный музыкальный фестиваль ´Золотой Шлягер´ пройдет в Могилеве с 24 по 29 октября. На главных сценических площадках Приднепровского края, в учреждениях культуры состоятся концерты, будут организованы ретро-выставки, молодежные шоу-программы, выставки-продажи декоративно-прикладного и ремесленного искусства.