Сербский писатель и путешественник Виктор Лазич встретился с салехардцами в окружной Национальной библиотеке Он рассказал, что на Ямале побывал впервые, в следующий раз планирует приехать зимой – в гости к тундровикам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии