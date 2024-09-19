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Сербский писатель и путешественник Виктор Лазич встретился с салехардцами

Сербский писатель и путешественник Виктор Лазич встретился с салехардцами

Сербский писатель и путешественник Виктор Лазич встретился с салехардцами в окружной Национальной библиотеке Он рассказал, что на Ямале побывал впервые, в следующий раз планирует приехать зимой – в гости к тундровикам.

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