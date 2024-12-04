Reuters: на поиск консенсуса о приглашении Украины в НАТО уйдут месяцы

Global Look Press/Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine Для достижения консенсуса в вопросе приглашения Украины в НАТО потребуется много месяцев, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.
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