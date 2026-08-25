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Царьград

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Гляциологи России получили повышение зарплаты до 250 000 рублей

Гляциологи России получили повышение зарплаты до 250 000 рублей

Гляциологи в России активно исследуют ледники и снег, влияя на понимание климата. Работа около 150–200 специалистов ведётся в НИИ, университетах и экспедициях с зарплатой от 50 000 до 120 000 рублей, достигая 250 000 в Москве и на выездных работах.

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