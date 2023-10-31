Kpler: Россия может в ноябре нарастить экспорт нефти на фоне высоких цен

На фоне высоких цен Россия может резко увеличить экспорт нефти в ноябре. По прогнозам аналитической компании Kpler, которые приводит "Коммерсантъ", морские отгрузки российской нефти могут вырасти на 200 тыс.
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