Россиялеләргә пенсия балларын ата-аналарга тапшыруны рөхсәт итәргә ниятлиләр

Россиялеләргә үзләренең пенсия балларын ата-аналарга тапшыруны рөхсәт итәргә ниятлиләр. «Известия» газетасы мәгълүматлары буенча, закон проекты бүген, 30 сентябрьдә, фикер алышу өчен Дәүләт Думасына тапшырылачак.
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