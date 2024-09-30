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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Россиялеләргә пенсия балларын ата-аналарга тапшыруны рөхсәт итәргә ниятлиләр

Россиялеләргә үзләренең пенсия балларын ата-аналарга тапшыруны рөхсәт итәргә ниятлиләр. «Известия» газетасы мәгълүматлары буенча, закон проекты бүген, 30 сентябрьдә, фикер алышу өчен Дәүләт Думасына тапшырылачак.

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