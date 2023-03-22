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Президент США Байден признался, что ему страшно находиться в Белом доме и рассмешил толпу

Президент США Байден признался, что ему страшно находиться в Белом доме и рассмешил толпу

Байден рассмешил окружающих очередной нелепой выходкой.В Белом доме во время торжественного мероприятия по награждению лауреатов за достижения в области гуманитарных наук и искусств произошёл нелепый инцидент с участием президента США Джо Байдена.

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