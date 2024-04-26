Страна и люди
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Страна и люди

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Оператор FPV-дрона показал от начала до конца работу по поражению цели

Оператор FPV-дрона показал от начала до конца работу по поражению цели

Расчеты операторов FPV-дронов подразделений беспилотной авиации 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) группировки войск «Восток» из Приморья показали боевую работу в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения: https://tvzvezda.

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