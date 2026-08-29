ГУ МВД России сообщает о ДТП с погибшим в Саратовской области

В Саратовской области зарегистрировано ДТП с участием легковушки и бензовоза. 29 августа, близ села Старый Хопер, водитель Lada Vesta, 2005 года рождения, погиб после наезда на стоящее транспортное средство.
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