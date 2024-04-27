Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 703 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Сартин
    Знаю, есть на Украине здравомыслящие люди, наверное, это нормально. Никогда не забуду малозаметный факт, которые мног...Они ТАМ есть! Рус...
  • Gennady Sokolovsky
    Вообще никакой проблемы. НЕХЕР шастать где попало. Всем домой.Это - война: лито...
  • Галина Дьячина
    сосунок..а не сунак.. мозгов нет..языком трепать про ядерную державу..в настоящей войне их островка не будет..Сунак гарантирует...

Резник: "С предателями не общаюсь". А Пригожин прошелся по совести Пугачевой

Резник: "С предателями не общаюсь". А Пригожин прошелся по совести Пугачевой

Так до сих пор и неясно, где отметила свой 75-летний юбилей Алла Пугачева - "под бомбежками" в израильской Кейсарии, куда "не смог приехать ни один из 160 гостей", из-за того, что Израиль "закрыл небо", или все-таки на Кипре, куда кто-то, да наверное приехал.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх