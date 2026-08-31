94% компаний отмечают влияние личных проблем сотрудников на продуктивность

По данным ежегодного опроса, проведенного сервисом онлайн-рекрутинга hh.ru и психологической платформой Alter, 94% компаний считают, что личные проблемы сотрудников влияют на их продуктивность.
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