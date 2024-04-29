Россия готовит правовую базу для международного осуждения нацизма

ТАСС/Владимир Гердо Тверской областной суд назначил на 27 мая первое заседание по делу о признании злодеяний гитлеровцев на территории региона военными преступлениями и преступлениями против человечности.
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