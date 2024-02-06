Разработан электрический сноуборд

Компания «Cyrusher» разработала электрический сноуборд «Ripple».Данная модель оснащена электродвигателем, позволяющим передвигаться с большой скоростью не только на спусках с гор, но и на ровных поверхностях.
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