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Жители карельского поселка высказались против проведения ралли

Жители Кинелахты не смогут выехать из населенного пункта во время проведения соревнований, которые запланированы на март Информация, опубликованная Управтодором Республики Карелия о проведении автомобильных соревнований на участке дороги Видлица-Кинелахта-Ведлозеро, вызвала бурю возмущения у ….

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