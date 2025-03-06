Политика как он...
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Политика как она есть

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Военкор Поддубный отреагировал на информацию о приостановке передачи Украине разведданных

Военкор Поддубный отреагировал на информацию о приостановке передачи Украине разведданных

Военкор Евгений Поддубный в своем США перестали определенными делиться разведданными с Украиной. Он подчеркнул, что указания президента США Дональда Трампа «должны отражаться на обстановке на поле боя», поэтому не нужно следить за инсайдами или заявлениями политиков.

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