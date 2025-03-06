Военкор Евгений Поддубный в своем США перестали определенными делиться разведданными с Украиной. Он подчеркнул, что указания президента США Дональда Трампа «должны отражаться на обстановке на поле боя», поэтому не нужно следить за инсайдами или заявлениями политиков.