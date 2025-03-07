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Автоэксперт Шкуматов: парковки такси во дворах приведут к конфликтам и дракам

Автоэксперт Шкуматов: парковки такси во дворах приведут к конфликтам и дракам

Во дворах домов автомобили оставляют местные жители. Если у них забрать это пространство и принудительно выделить его для парковки машин такси, это приведет к многочисленным конфликтам, дракам и огромным штрафам, считает автоэксперт Петр Шкуматов.

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