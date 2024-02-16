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Почти как электрички: поезда ВСМ Москва — Петербург будут отправляться каждые 15 минут

Почти как электрички: поезда ВСМ Москва — Петербург будут отправляться каждые 15 минут

Министр транспорта сообщил Владимиру Путину, как будет работать магистраль между двумя столицами.Доехать на поезде из Петербурга в Москву или из Москвы в Петербург за 2 часа 15 минут позволит Высокоскоростная железнодорожная магистраль.

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