Почти как электрички: поезда ВСМ Москва — Петербург будут отправляться каждые 15 минут

Министр транспорта сообщил Владимиру Путину, как будет работать магистраль между двумя столицами.Доехать на поезде из Петербурга в Москву или из Москвы в Петербург за 2 часа 15 минут позволит Высокоскоростная железнодорожная магистраль.
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