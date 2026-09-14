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Царьград

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Решить две проблемы России одним махом мешает "маленький нюанс": Идею топлива из зерна оценил Делягин

Решить две проблемы России одним махом мешает "маленький нюанс": Идею топлива из зерна оценил Делягин

Решить сразу две проблемы России одним махом мешает "маленький нюанс". Идею создания топлива из зерна, с экспортом которого из нашей страны возникли трудности, оценил Михаил Делягин.

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