Госдума рассмотрит запрет продажи энергетиков детям

<!–Категория: –> Депутаты всех фракций внесли в Госдуму законопроект, который запрещает продавать энергетические напитки несовершеннолетним по всей стране, сообщил 15 мая спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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