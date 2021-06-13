Как Запад 1000 лет кромсал Русь, и как Русь возвращала себе отобранные им земли обратно

Сергей ЕПолитикаКак Запад 1000 лет кромсал Русь, и как Русь возвращала себе отобранные им земли обратноПротивостояние Запада и Руси началось буквально с самого начала появления Древнерусского государства на карте мира.Вернуться к статье12НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПавел К...2014-й год – это знаменательный год для России,... ________________________ Это год, когда Россия просрала Новороссию. Уж не знай по какой причине, Путин ли зассал, сил ли не было еще, но Новороссия пока не вернулась.Комментировать
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