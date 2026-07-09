Российский военкор прокомментировал срыв серии терактов в Москве

Все чаще украинские спецслужбы вербуют молодых женщин с помощью «медовой ловушки» — схеме, при которой куратор имитирует романтические отношения с девушкой, обещая быть с ней, если она выполнит все его задания.
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