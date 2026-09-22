Граффити, потопы и ларьки: проблемы подземных переходов Симферополя и когда ждать ремонт

Сегодня кажется, что без подземных переходов жить в городе сложно и что они были всегда. Но первый появился в Симферополе всего 56 лет назад, в ноябре 1970 года – на площади Ленина, на пересечении проспекта Кирова и улицы Екатерининской (у ЦУМа).
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