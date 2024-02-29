РИАН: ВСУ ударили дронами по своим военным, когда они сдавались в плен

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Госинец утверждает, что он попал под удар украинских беспилотников-камикадзе, когда вместе с сослуживцами сдавался в российский плен южнее поселка Урожайное в Донецкой народной республике.
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