Новое исследование раскрывает уникальные изменения мозга при ПТСР у свидетелей травмы

Virginia Tech провела новое исследование, которое выявило уникальные изменения в мозге у людей, переживших посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) в результате косвенного опыта, такого как свидетельство травмы.
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