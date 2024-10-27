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Появились первые сюжетные детали продолжения «28 дней спустя» с Киллианом Ме...

Появились первые сюжетные детали продолжения «28 дней спустя» с Киллианом Ме...

Появились первые сюжетные детали продолжения «28 дней спустя» с Киллианом МерфиНа днях завершились съемки фильма «28 лет спустя» — прямого продолжения культового зомби-хоррора, в котором вновь сыграл Киллиан Мерфи (Cillian Murphy).

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