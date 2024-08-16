Сложные отношения в семье провоцируют проблемы и во взрослой жизни.

﻿﻿Многие психологи считают, что проблемы взрослой жизни начинаются еще в детстве. Однако в некоторых случаях ситуация становится более серьезной, поскольку родитель продолжает активно участвовать в жизни взрослого ребенка, нарушая при этом различные границы и создавая дополнительные трудности.