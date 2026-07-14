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Не только шахматы и хоккей: 10 лучших советских настольных игр, которые обожали наши бабушки и дедушки

Не только шахматы и хоккей: 10 лучших советских настольных игр, которые обожали наши бабушки и дедушки

14 июля — Всемирный день интеллектуальных игр фото: Michele Ursi/Shutterstock/Fotodom.ruВам кажется, что в СССР дети играли только в шахматы и «подкидного дурака»? Это далеко не так — выбор настольных игр был гораздо больше.

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