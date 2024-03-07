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Царьград

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  • валерий лисицын
    Давно пора прополоть в России всю американскую шушеру . Ясно что ничего хорошего они нам не внесут кроме вреда . Везд...Что-то готовится:...
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    Да на костях без ответа проще плясать но подвиг людей не забудут людиОскорбил Пригожин...

Чиновников проверят на патриотизм: Грядут большие кадровые перестановки, и это уже не слухи

Чиновников проверят на патриотизм: Грядут большие кадровые перестановки, и это уже не слухи

Чиновников в России проверят на патриотизм. Грядут большие кадровые перестановки, и это уже не слухи.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Лозунг &quot;страна, во-первых, .... а всё остальное - это уже во-вторых&quot; - это лозунг для страны, которая имеет национальную ИДЕЮ, поддерживаемую абсолютным большинством граждан. А у нас в России есть такая идея? В СССР такая ИДЕЯ была : &quot; Построение общества всеобщей социальной справедливости, свободного от преступности, голода и болезней, межнациональной розни и дискриминации, общества, в котором каждому человеку будет предоставлена возможность полной личностной самореализации и самосовершенствования&quot;. Понятно, что эта советская ИДЕЯ была просто декларирована, но в нее верили значительное количество граждан. В нынешней России такой веры НЕТ, от слова СОВСЕМ. В нынешней России абсолютное большинство граждан тупо не верят Власти и, соответственно, всем ИДЕЯМ, которые эта Власть хочет сделать НАЦИОНАЛЬНЫМИ.  &quot;Патриотизм&quot; - это не то, что может стать основой национальной идеей, просто по тому,  что нынешняя Власть, в лице своим представителей, дискредитирует саму идею патриотизма. Патриотом считается тот, кто поддерживает Президента и Власть, считая их мнение и позицию по ВСЕМ вопросам - истиной в последней инстанции. А тех, кто критикует, порой очень жестко,  Власть и Президента, указывая на конкретные ляпы и провалы их деятельности, называют врагами России и пособниками Запада.
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