Чиновников проверят на патриотизм: Грядут большие кадровые перестановки, и это уже не слухи

ЮВ

Юрий Во

Лозунг "страна, во-первых, .... а всё остальное - это уже во-вторых" - это лозунг для страны, которая имеет национальную ИДЕЮ, поддерживаемую абсолютным большинством граждан. А у нас в России есть такая идея? В СССР такая ИДЕЯ была : " Построение общества всеобщей социальной справедливости, свободного от преступности, голода и болезней, межнациональной розни и дискриминации, общества, в котором каждому человеку будет предоставлена возможность полной личностной самореализации и самосовершенствования". Понятно, что эта советская ИДЕЯ была просто декларирована, но в нее верили значительное количество граждан. В нынешней России такой веры НЕТ, от слова СОВСЕМ. В нынешней России абсолютное большинство граждан тупо не верят Власти и, соответственно, всем ИДЕЯМ, которые эта Власть хочет сделать НАЦИОНАЛЬНЫМИ. "Патриотизм" - это не то, что может стать основой национальной идеей, просто по тому, что нынешняя Власть, в лице своим представителей, дискредитирует саму идею патриотизма. Патриотом считается тот, кто поддерживает Президента и Власть, считая их мнение и позицию по ВСЕМ вопросам - истиной в последней инстанции. А тех, кто критикует, порой очень жестко, Власть и Президента, указывая на конкретные ляпы и провалы их деятельности, называют врагами России и пособниками Запада.