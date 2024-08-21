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Опасность прямого конфликта

Эпоха, предшествовавшая Второй мировой войне, характеризовалась не только конфликтами между крупными государствами и слабым международным порядком, но и ростом популизма и изоляционизма, отмечает директор Гуверовского института при Стэнфордском университете, бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс в статье для американского журнала Foreign Affairs.

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