AP: Трамп набрал нужное число делегатов для номинации от Республиканской партии

АндрейБорков

А ведь прав был Путин, когда говорил, что Жора Бидон лучше для России чем Трампель! А насчет иллюзий, так их нет от слова СОВСЕМ. Трампель когда паханом у америкосов был, много с Россией сотрудничал? Может и много, но как то все наоборот было. И санкции при Трампеле были и провокации и т.п. Нет в США друзей у России, есть враги явные и затаившиеся и есть те, кому по херу. Так, что все верно, ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ, а вопрос с США можно решать только отправкой туда "гуманитарной помощи" в виде "Ярсов", "Тополей", "Булав" и "Авангардов".