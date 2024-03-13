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AP: Трамп набрал нужное число делегатов для номинации от Республиканской партии

AP: Трамп набрал нужное число делегатов для номинации от Республиканской партии

Бывший президент США Дональд Трамп набрал нужное количество делегатов для номинации от Республиканской партии.

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Комментарии
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АндрейБорков
Молодец, давай дуй дальше. Да прибудет с тобой святой Януарий!
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21 час.
Анфиса Иванова
Сильно губу-то не раскатывайте - намучаемся с ним ничуть не меньше, чем с байданутым...  Этот фигляр только поет сладко...
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21 час.
АндрейБорков
А ведь прав был Путин, когда говорил, что Жора Бидон лучше для России чем Трампель! А насчет иллюзий, так их нет от слова СОВСЕМ. Трампель когда паханом у америкосов был, много с Россией сотрудничал? Может и много, но как то все наоборот было. И санкции при Трампеле были и провокации и т.п. Нет в США друзей у России, есть враги явные и затаившиеся и есть те, кому по херу. Так, что все верно, ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ, а вопрос с США можно решать только отправкой туда &quot;гуманитарной помощи&quot; в виде &quot;Ярсов&quot;, &quot;Тополей&quot;, &quot;Булав&quot; и &quot;Авангардов&quot;.
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6 час.

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