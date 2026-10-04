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Марченко: Украине не хватает $20 млрд на дополнительные оборонные расходы

Марченко: Украине не хватает $20 млрд на дополнительные оборонные расходы

Украине не хватает около $20 млрд на дополнительные оборонные расходы до конца года. Как сообщил в соцсетях министр финансов Сергей Марченко, с Европой продолжаются переговоры, но уже понятно, что она не сможет закрыть всю сумму.

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