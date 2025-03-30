Иско – лучший игрок Ла Лиги в марте. Хавбек «Бетиса» опередил Мбаппе и Маркоса Алонсо

В 3 матчах прошлого месяца 32-летний хавбек «Бетиса» забил 2 гола и сделал 2 ассиста. По итогам голосования болельщиков Иско опередил Килиана Мбаппе («Реал», 3 мяча в 3 играх), Маркоса Алонсо («Сельта», 2 гола в 3 матчах), Педро Диаса («Райо Вальекано», 2 мяча в 3 играх) и Умара Садика («Валенсия», 3 гола в 3 матчах).