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Иско – лучший игрок Ла Лиги в марте. Хавбек «Бетиса» опередил Мбаппе и Маркоса Алонсо

В 3 матчах прошлого месяца 32-летний хавбек «Бетиса» забил 2 гола и сделал 2 ассиста. По итогам голосования болельщиков Иско опередил Килиана Мбаппе («Реал», 3 мяча в 3 играх), Маркоса Алонсо («Сельта», 2 гола в 3 матчах), Педро Диаса («Райо Вальекано», 2 мяча в 3 играх) и Умара Садика («Валенсия», 3 гола в 3 матчах).

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