$BTC Futures: IHS Breakout Holding Above Neckline Bitcoin Futures CME_DL:BTC1! ROW_Partners Bitcoin has broken out of the multi month Inverse Head and Shoulders base, powering straight from the low 60s into the upper 80s.
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