С 1 марта в России упрощается регистрация автомобилей: новые правила для водителей Татьяна СергееваС 1 марта 2024 года в России вступают в силу новые правила регистрации автомобилей, которые значительно упростят жизнь водителям.
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