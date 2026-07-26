LiapaNNZ Фамилия

Заполучить нужную голову можно почти всегда, даже тогда когда кажется что это невозможно. Вопрос только последовательности и упорства, ну и изобретательности. Россия, увы, такого опыта не имеет. Также как СССР в отношении нацистских преступников, вроде и преследовал, но так... безуспешно. Так что будем поглядеть. Опыт китайских товарищей показывает, что добиться успеха можно даже в отношении США.