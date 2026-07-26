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Аргументы недели

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Россия намерена потребовать выдачи бывшего прокурора МУС Карима Хана

Россия намерена потребовать выдачи бывшего прокурора МУС Карима Хана

Россия потребует выдачи отстраненного от должности прокурора международного уголовного суда Карима Хана.

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Комментарии
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LiapaNNZ Фамилия
Заполучить нужную голову можно почти всегда, даже тогда когда кажется что это невозможно. Вопрос только последовательности и упорства, ну и изобретательности. Россия, увы, такого опыта не имеет. Также как СССР в отношении нацистских преступников, вроде и преследовал, но так... безуспешно. Так что будем поглядеть. Опыт китайских товарищей показывает, что добиться успеха можно даже в отношении США.
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1 м.
Ирина
Может пришибут нерусь.
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1 м.
Александр Т
А я то думаю куда это весь Запад побежал давясь и толкаясь. А это они выдавать России прокурора кинулись. Пока сами не возьмём хрен кто пошевелится.
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4 н.