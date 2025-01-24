Крупный американский ретейлер сообщил дату старта продаж видеокарт AMD серии Radeon RX 9070Один из известнейших американских ретейлеров, B&H, сообщил, что начнёт принимать предзаказы на новые видеокарты серии Radeon RX 9070 с 23 марта.
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