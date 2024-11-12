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«Полёт русского аса на Су-57 можно смело назвать искусством»: в Китае обсуждают пилотаж на истребителе пятого поколения ВКС РФ в Чжухае

«Полёт русского аса на Су-57 можно смело назвать искусством»: в Китае обсуждают пилотаж на истребителе пятого поколения ВКС РФ в Чжухае

Китайские каналы публикуют собственную съёмку высшего пилотажа Су-57 на авиационной выставке в Чжухае.

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