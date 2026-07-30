ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

274 подписчика

ФСБ показала видео задержания москвича за перевод криптовалюты СБУ

ФСБ показала видео задержания москвича за перевод криптовалюты СБУ

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал кадры задержания жителя Москвы, подозреваемого в переводе денежных средств на криптовалютный кошелек, который использовался Службой безопасности Украины (СБУ) для финансирования диверсионной деятельности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии