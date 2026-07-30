ФСБ показала видео задержания москвича за перевод криптовалюты СБУ

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал кадры задержания жителя Москвы, подозреваемого в переводе денежных средств на криптовалютный кошелек, который использовался Службой безопасности Украины (СБУ) для финансирования диверсионной деятельности.
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