Технологическое финансирование Китая ускорит поддержку инноваций

Девять государственных ведомств Китайской Народной Республики, включая Народный банк Китая (НБК), опубликовали совместное уведомление, направленное на радикальное улучшение обмена и интеграции информации в сфере технологического финансирования.
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