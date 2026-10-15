Арбитражный суд Ивановской области признал незаконными сделки по передаче около 700 кв. м помещений спортшколы олимпийского резерва №2, которые с 2013 года занимал ресторан «Чугунок» на территории горнолыжного комплекса «Миловка» в Плёсе, и постановил вернуть их учреждению.
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