Арбитражный суд Ивановской области признал незаконными сделки по передаче около 700 кв. м помещений спортшколы олимпийского резерва №2, которые с 2013 года занимал ресторан «Чугунок» на территории горнолыжного комплекса «Миловка» в Плёсе, и постановил вернуть их учреждению.