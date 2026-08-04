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Астроном Киселёв: затмение лучше наблюдать на северо-западе России

Астроном Киселёв: затмение лучше наблюдать на северо-западе России

Популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселёв рассказал, что солнечное затмение 12 августа лучше всего будет видно в северо-западных регионах России, тогда как в Москве Луна закроет лишь около 1% солнечного диска.

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